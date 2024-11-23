Ученые обнаружили следы горячей воды в марсианском метеорите «Черная красавица». Это может означать, что на Красной планете существовали условия, способствующие жизни.

Ученые из Австралии представили удивительные результаты исследования марсианского метеорита NWA7034, известного как «Черная красавица». Метеорит, найденный в Сахаре в 2011 году, имеет возраст около 2 миллиардов лет, но его настоящая ценность заключается в содержании древнего циркона, которому около 4,45 миллиарда лет. Циркон стал ключом к пониманию гидротермальных процессов на Марсе в его далеком прошлом.

Аарон Кавоси, член исследовательской группы, объясняет, что их работа использовала наномасштабную геохимию для выявления элементарных свидетельств горячей воды. Ученые обнаружили в цирконе элементы, такие как железо, алюминий, иттрий и натрий, которые могли образоваться только в присутствии воды.

Предыдущие исследования уже указывали на наличие водоемов на Марсе, но новые данные предполагают, что горячая вода могла существовать даже раньше. Кавоси подчеркивает, что гидротермальные системы сыграли важную роль в развитии жизни на Земле, и их наличие на Марсе могло создать подходящие условия для возникновения жизни.

Исследование также подтверждает теории о том, что Марс подвергался интенсивной бомбардировке астероидами, что могло способствовать образованию водоемов. Важно отметить, что потеря атмосферы Марса привела к исчезновению жидкой воды, но новое открытие указывает на то, что вода могла существовать дольше, чем считалось ранее.

Кавоси добавляет, что предыдущие исследования циркона показали, что он был «шокирован» ударом метеорита.