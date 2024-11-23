Ученые из Австралии представили удивительные результаты исследования марсианского метеорита NWA7034, известного как «Черная красавица». Метеорит, найденный в Сахаре в 2011 году, имеет возраст около 2 миллиардов лет, но его настоящая ценность заключается в содержании древнего циркона, которому около 4,45 миллиарда лет. Циркон стал ключом к пониманию гидротермальных процессов на Марсе в его далеком прошлом.
Аарон Кавоси, член исследовательской группы, объясняет, что их работа использовала наномасштабную геохимию для выявления элементарных свидетельств горячей воды. Ученые обнаружили в цирконе элементы, такие как железо, алюминий, иттрий и натрий, которые могли образоваться только в присутствии воды.
Предыдущие исследования уже указывали на наличие водоемов на Марсе, но новые данные предполагают, что горячая вода могла существовать даже раньше. Кавоси подчеркивает, что гидротермальные системы сыграли важную роль в развитии жизни на Земле, и их наличие на Марсе могло создать подходящие условия для возникновения жизни.
Исследование также подтверждает теории о том, что Марс подвергался интенсивной бомбардировке астероидами, что могло способствовать образованию водоемов. Важно отметить, что потеря атмосферы Марса привела к исчезновению жидкой воды, но новое открытие указывает на то, что вода могла существовать дольше, чем считалось ранее.
Кавоси добавляет, что предыдущие исследования циркона показали, что он был «шокирован» ударом метеорита.