Spotify столкнулся с серьезной проблемой: мошенники создают плейлисты с обманчивыми названиями, заманивая пользователей на фальшивые сайты. Хотя компания быстро удалила вредоносный контент, вопросы о долгосрочных мерах по борьбе с мошенничеством остаются открытыми.

Spotify, ведущая платформа для потокового аудио, оказалась под ударом киберпреступников, которые используют хитроумные схемы для обмана пользователей. Мошенники создают плейлисты с заманчивыми названиями, такими как "Sony Vegas Pro 13 Crack", и добавляют ссылки, ведущие на сайты с вредоносным контентом. Такая уловка привлекает внимание пользователей, желающих скачать программы или читы, но вместо этого они попадают в ловушку.

Спам-подкасты также стали частью этой схемы. Сгенерированные искусственным интеллектом голосовые сообщения рекламируют незаконные загрузки, запутывая слушателей. Мошенники используют сторонние платформы, такие как Firstory, чтобы загружать свои подкасты. Эти подкасты автоматически распространяются на Spotify, так как контроль за публикацией на таких сервисах минимален. Пользователи могут легко наткнуться на спам-контент, не подозревая о его опасности.

Кибербезопасник Кароль Пациорек первым обратил внимание на эту проблему, поделившись своим открытием на сайте X. Он продемонстрировал, как мошеннические плейлисты могут выглядеть, и призвал пользователей быть бдительными.

Spotify отреагировал на ситуацию, удалив вредоносные плейлисты, однако неясно, какие меры компания планирует предпринять для предотвращения подобных инцидентов в будущем.