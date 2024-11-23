АвтоВАЗ готовит рестайлинг Lada Niva Travel с новыми светодиодными фарами и изменениями в дизайне. Появление обновленной модели ожидается в 2025 году.

Внедорожник Lada Niva Travel готовится к обновлению, которое привлечет внимание как поклонников марки, так и новых покупателей.

На днях стало известно о планах АвтоВАЗа по обновлению внедорожника Lada Niva Travel, который должен поступить в продажу в 2025 году. Патент на новые светодиодные фары уже зарегистрирован, и первые рендеры новинки были опубликованы онлайн-журналом «Колёса.ру». Фары сохранят привычный дизайн, но получат новый светодиодный блок с горизонтальной полосой дневных ходовых огней. Ближний и дальний свет также, скорее всего, будут светодиодными, но останутся рефлекторными.

Кроме того, обновленная модель может позаимствовать элементы от концепта электрического внедорожника e-Niva, включая новый бампер с более угловатыми формами и интегрированными противотуманными фарами. Решетка радиатора станет более крупной, а зеркала будут от Granta. Задняя часть автомобиля, скорее всего, останется без значительных изменений, но обновится «начинка» задних фонарей, чтобы отличать новую модель от старой.

Что касается «начинки», то под капотом останется знакомый 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.