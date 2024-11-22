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TWZ сообщило подробности о новой российской баллистической ракете «Орешник» и ее происхождении
Издание War Zone сообщает о запуске новой российской баллистической ракеты «Орешник», основанной на РС-26 «Рубеж». Эта ракета была использована в недавней атаке на Украину, вызвавшей множество вопросов о ее характеристиках и возможностях.

Недавняя информация, опубликованная изданием War Zone, раскрывает детали о новой российской баллистической ракете «Орешник», которая была использована в атаке на Украину. Президент России Владимир Путин подтвердил, что эта ракета, характеризуемая как «гиперзвуковая», была запущена в ответ на использование западного оружия. Важно отметить, что первоначально украинские власти ошибочно классифицировали «Орешник» как межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Однако более поздние сообщения от анонимных источников в правительстве США уточнили, что речь идет о ракете средней дальности.

РС-26 «Рубеж», на базе которой создан «Орешник» по мнению War Zone, официально относится к категории МБР, но американские эксперты предполагают, что ее дальность скорее соответствует баллистическим ракетам средней дальности (БРСД). Эти ракеты классифицируются в зависимости от максимальной дальности: от 1000 до 3000 километров для БРСД и более 5500 километров для МБР. Таким образом, «Орешник» представляет собой более компактную и специализированную версию, способную выполнять определенные боевые задачи.

Путин сообщил (видеозапись обращения Президента РФ вы можете посмотреть здесь), что запуск был частью комбинированного удара по объектам оборонной промышленности Украины, что подчеркивает стратегическую важность этой ракеты в контексте текущего конфликта. Он также отметил, что «Орешник» может развивать скорость до 10 Махов, что ставит его в ряд с другими современными гиперзвуковыми системами. Однако он не предоставил подробностей о технических характеристиках или боевых возможностях этой ракеты.

По словам представителя Пентагона Сабрины Сингх, «Орешник» действительно является экспериментальной ракетой, созданной, как пишет War Zone, на основе РС-26. Эта ракета, в свою очередь, является уменьшенной версией более мощной РС-24 «Ярс», также известной своими высокими боевыми характеристиками. РС-26 имеет разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и была связана с проектом гиперзвукового планирующего крылатого «Авангарда».

Для War Zone остается неясным, какие именно боеголовки использует «Орешник»: стандартные, маневрирующие или гиперзвуковые. Важно отметить, что более крупные баллистические ракеты способны достигать гиперзвуковых скоростей, что делает их особенно опасными на поле боя. На фотографиях, сделанных после атаки, можно увидеть детали, которые могут указывать на связь «Орешника» с другими российскими ракетными системами, такими как ракета «Булава».

В свете этих событий становится очевидным, что «Орешник» представляет собой важный элемент в арсенале России, который может значительно повлиять на ход конфликта с Украиной.

#россия #украина #ракеты #пентагон #орешник
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