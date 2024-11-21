Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой баллистической ракеты «Орешник» по заводу в Днепре. Это действие стало ответом на агрессивные действия стран НАТО, подчеркивает Путин.

В условиях нарастающей напряженности между Россией и Западом, президент Владимир Путин сообщил о проведении удара по Украине с использованием новейшей баллистической ракеты «Орешник». Этот шаг стал частью ответных мер на действия западных стран и их поддержку Украины.

Владимир Путин заявил, что российская армия нанесла удар по «Южному машиностроительному заводу» в Днепре с помощью баллистической ракеты «Орешник», которая не оснащена ядерными боеголовками. По словам президента, это испытание проводилось в боевых условиях и направлено на демонстрацию возможностей новой ракетной системы, которая, как утверждает Путин, не может быть перехвачена современными противоракетными системами, включая американские, расположенные в Европе.

Ракеты «Орешник» способны развивать скорость до 10 махов, что составляет примерно 2,5-3 километра в секунду. Путин отметил, что этот удар стал реакцией на действия НАТО, и добавил, что Россия будет заранее информировать граждан Украины и других стран о возможных зонах поражения.

Недавно Минобороны России сообщило о нападении на Брянскую область, где украинские силы использовали американские ракеты ATACMS, что стало первым случаем применения западного вооружения за пределами аннексированных территорий. Также президент упомянул о том, что российские силы отразили атаку британских ракет Storm Shadow на командный пункт в Курской области.

Заявление президента РФ Владимира Путина (полная версия) можно посмотреть здесь.