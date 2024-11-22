Ожидается, что оба продукта будут доступны в ближайшие годы, с амбициозными планами по производству.

Илон Маск снова привлек внимание СМИ, объявив о ценах на свои новые разработки — робота Optimus и умное такси Robotaxi. В социальных сетях он сообщил, что стоимость робота составит от 20 000 до 30 000 долларов, в то время как аналогичная цена ожидается и для Robotaxi.

Маск подчеркнул, что для успешного запуска и продаж обеих моделей необходимо достичь впечатляющего объема производства — более одного миллиона единиц в год. Это позволит не только обеспечить доступность продуктов, но и удовлетворить интерес инвесторов. Важно, чтобы эти устройства стали не просто новинкой, а частью повседневной жизни.

Ожидается, что официальные презентации состоятся в течение ближайших двух лет. Однако Маск не исключает возможности задержек, которые могут продлить сроки до 2027 или даже 2030 года. В этом контексте он также упомянул о своей амбициозной миссии по отправке беспилотных космических кораблей на Марс, которая, по его мнению, может осуществиться в течение следующих двух лет. В рамках этого проекта он планирует отправить на Красную планету пикапы Tesla Cybertruck и роботов Optimus.

Маск продолжает уверять, что его компания движется к созданию технологий, которые изменят наше представление о транспорте и робототехнике.