В России количество жалоб на блокировку банковских счетов из-за попадания в базу ЦБ резко возросло. Эксперты предупреждают о серьезных последствиях для граждан, ставших жертвами мошеннических схем.

В последние месяцы в России наблюдается резкий рост жалоб на блокировку банковских счетов. Граждане сталкиваются с проблемой, когда их отключают от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций Центробанка. Эта ситуация вызывает серьезные волнения среди населения.

Согласно информации из пресс-службы ЦБ, на данный момент 28% всех обращений по теме мошенничества касаются именно исключения сведений из этой базы. Граждане не понимают, почему их счета заблокированы, и стремятся разобраться в ситуации. В 2024 году число таких жалоб увеличилось на 93,5%, что говорит о масштабах проблемы. Например, только за три квартала текущего года более 5,7 тыс. человек обратились с просьбой исключить их из реестра дропов.

Эксперты отмечают, что блокировка счета лишает граждан доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. Это означает, что они не могут управлять своими средствами через интернет, а для снятия денег им придется идти в отделение банка и доказывать законность происхождения своих средств. Такой процесс может занять много времени и сил, и не всегда заканчивается положительно.

Интересно, что попасть в базу дропов могут не только мошенники, но и обычные граждане, ставшие жертвами недобросовестных банковских систем. Порой алгоритмы, которые определяют подозрительные операции, работают некорректно, и добросовестные клиенты оказываются под угрозой. Адвокаты и правозащитники подчеркивают, что многие молодые люди, находящиеся в возрастной группе от 14 до 21 года, не понимают серьезности ситуации. Они редко обращаются в ЦБ или суды, что приводит к еще большему числу незаслуженно заблокированных счетов.

При этом, если Центробанк отказывает в исключении из базы, граждане могут только обращаться в суд. Однако процесс может оказаться длительным и сложным. Судебная практика показывает, что доказать свою невиновность в мошенничестве бывает непросто. Как подчеркивает Евгения Лазарева, руководитель проекта «Народного фронта», для большинства людей это становится настоящим испытанием.

Сложившаяся ситуация требует внимания не только со стороны регулятора, но и от самих банков. Возможно, им следует пересмотреть свои алгоритмы и методы работы с клиентами, чтобы не допускать ошибок, которые приводят к массовым блокировкам.