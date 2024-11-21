NVIDIA продолжает радовать поклонников графических технологий новыми анонсами. На горизонте появляется GeForce RTX 5070 Ti, которая, по слухам, будет оснащена 8960 ядрами, что на 17% больше, чем у предшественницы RTX 4070 Ti. Для геймеров это означает более высокую производительность и плавный игровой процесс.
Согласно информации от инсайдера Kopite7kimi, RTX 5070 Ti займет промежуточное положение между RTX 5070 и RTX 5080, ориентируясь на высококлассных пользователей и энтузиастов. Графический процессор GB203, который станет основой этой видеокарты, также будет использоваться в RTX 5080. Это позволит сохранить схожесть печатной платы, хотя и с некоторыми изменениями.
Что касается TGP, новый графический процессор получит мощность в 300 Вт, что немного выше, чем у RTX 4070 Ti. Это незначительное увеличение, однако оно говорит о том, что NVIDIA стремится обеспечить стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках.
Интересно, что конфигурация VRAM пока остается загадкой. Ожидается, что NVIDIA может выбрать между 12 ГБ с 192-битной шиной или 16 ГБ с полной 256-битной шиной. В прошлом RTX 4070 Ti стартовала с 12 ГБ, но затем была обновлена до 16 ГБ, так что можно рассчитывать на аналогичное развитие событий.
Согласно планам компании, GeForce RTX 5070 Ti появится на рынке в следующем году. Первое трио видеокарт, включая RTX 5090, 5080 и 5070, представят на выставке CES в январе, а релиз 5070 Ti запланирован на февраль.