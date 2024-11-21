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NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti получит урезанную версию чипа GB203 с 8960 ядрами CUDA и TDP 300 Вт
NVIDIA анонсировала новые характеристики своей видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, которая обещает впечатляющую производительность. С 8960 ядрами и TGP мощностью 300 Вт, эта модель станет интересным выбором для геймеров.

NVIDIA продолжает радовать поклонников графических технологий новыми анонсами. На горизонте появляется GeForce RTX 5070 Ti, которая, по слухам, будет оснащена 8960 ядрами, что на 17% больше, чем у предшественницы RTX 4070 Ti. Для геймеров это означает более высокую производительность и плавный игровой процесс.

Согласно информации от инсайдера Kopite7kimi, RTX 5070 Ti займет промежуточное положение между RTX 5070 и RTX 5080, ориентируясь на высококлассных пользователей и энтузиастов. Графический процессор GB203, который станет основой этой видеокарты, также будет использоваться в RTX 5080. Это позволит сохранить схожесть печатной платы, хотя и с некоторыми изменениями.

Что касается TGP, новый графический процессор получит мощность в 300 Вт, что немного выше, чем у RTX 4070 Ti. Это незначительное увеличение, однако оно говорит о том, что NVIDIA стремится обеспечить стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках.

Интересно, что конфигурация VRAM пока остается загадкой. Ожидается, что NVIDIA может выбрать между 12 ГБ с 192-битной шиной или 16 ГБ с полной 256-битной шиной. В прошлом RTX 4070 Ti стартовала с 12 ГБ, но затем была обновлена до 16 ГБ, так что можно рассчитывать на аналогичное развитие событий.

Согласно планам компании, GeForce RTX 5070 Ti появится на рынке в следующем году. Первое трио видеокарт, включая RTX 5090, 5080 и 5070, представят на выставке CES в январе, а релиз 5070 Ti запланирован на февраль.

#nvidia #видеокарта #игровые технологии #geforce rtx 5070 ti
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Nvidia GeForce RTX 5070 Ti получит 8960 потоковых процессоров и TDP 300 Вт
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