Samsung планирует выпустить тройной складной телефон Galaxy Z Fold 7 в следующем году. Блогеры сообщают о специальной версии, которая дополнит стандартную модель.

Слухи о новом складном телефоне Samsung, который будет складываться втрое, активно обсуждаются в сети. Корейский блогер yeux1122 на платформе Naver поделился информацией о модели под названием «Fold 7 Variant (Triple)». Это устройство предполагает использование трех экранов, что значительно расширяет его функциональность.

Ранее несколько корейских изданий, включая ET News, упоминали о том, что Samsung рассматривает возможность создания телефона с тремя экранами. Вместо привычной одной петли, складывающейся внутрь, новинка получит две петли, что позволит устройству принимать различные формы. Это решение напоминает подход, использованный в Huawei Mate X2, но с более продвинутыми характеристиками.

Также стало известно, что в 2025 году Samsung представит не только Galaxy Z Fold 7, но и его специальную версию. Вместе с ними на рынок выйдет Galaxy Z Flip 7 и его упрощенная версия — Z Flip 7 FE. Эти новинки обещают улучшенные технологии и более доступные цены, что может привлечь внимание широкой аудитории.

Эксперты прогнозируют, что 2025 год станет важным этапом для складных телефонов Samsung. Ожидаются появление более тонких экранов и инновационных конструкций, которые могут изменить представление о мобильных устройствах.