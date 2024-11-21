В 2025 году пользователи Android смогут легко переносить данные с одного устройства на другое даже после завершения первоначальной настройки. Эта функция, впервые представленная в Pixel 9, значительно упростит процесс перехода на новые телефоны.

Google анонсировала значительное обновление для пользователей Android, которое появится в 2025 году. Теперь возможность копировать данные с одного устройства на другое станет доступной не только для телефонов Pixel 9, но и для всех устройств на платформе Android.

Эта функция даст возможность пользователям переносить данные в любое время, даже после того, как они уже завершили первоначальную настройку. Ранее процесс переноса данных требовал от пользователей выполнения всех шагов сразу, но теперь можно сначала ознакомиться с новым устройством, а затем решить, когда именно хочется перенести свою информацию. Это похоже на возможность сначала попробовать новое блюдо в ресторане, а потом заказать его на ужин.

Google разработала новое приложение Android Switch, которое упростит этот процесс. Пользователи смогут инициировать перенос данных из настроек устройства или через приложение, доступное в Play Store. Для тех, кто переходит с устаревшего Android, также предложат опцию экспресс-настройки, которая позволит перенести только актуальные данные, не затрагивая уже сохранённую в облаке информацию. Это решение избавит пользователей от лишних шагов и сэкономит время.

Кроме того, Google улучшила скорость переноса данных при использовании кабеля для перехода с iPhone на Android. Теперь этот процесс будет на 40% быстрее, чем в прошлом году. Это особенно важно для тех, кто имеет большой объем информации на старом устройстве. Новый интерфейс Android Switch предлагает четкие инструкции и шаги, что позволяет легко и быстро освоиться с функциями нового телефона. Пользователи смогут переносить свои чаты, календари, контакты и даже такие важные данные, как информация о Wi-Fi и аккаунт Google.