В новом отчете Международной федерации робототехники Китай обогнал Германию в использовании промышленных роботов. Южная Корея продолжает оставаться мировым лидером, а Германия сталкивается с нарастающей конкуренцией.

В среду Международная федерация робототехники (IFR) опубликовала ежегодный отчет, который стал настоящим сигналом тревоги для Германии. Китай продемонстрировал впечатляющий рост в использовании промышленных роботов, обойдя Германию. Это событие подчеркивает важность роботизации как индикатора уровня автоматизации в обрабатывающей промышленности.

Южная Корея по-прежнему занимает первое место с 1012 роботами на каждые 10 000 сотрудников. Этот показатель увеличился на 5% по сравнению с 2018 годом. Сингапур идет следом, а Китай, с 470 роботами на 10 000 работников, значительно улучшил свои позиции, более чем удвоив этот показатель с 2019 года. Для сравнения, Германия располагает 429 роботами на такое же количество сотрудников и демонстрирует скромный рост в 5%.

Президент IFR Такаюки Ито отметил, что Китай активно инвестирует в технологии автоматизации, что позволило ему занять третье место по плотности роботов. Германия, когда-то считавшаяся промышленным гигантом, теперь сталкивается с жесткой конкуренцией. Прогнозы на 2024 год не радуют: ожидается, что экономика страны сократится второй год подряд, что ставит ее в невыгодное положение среди стран «Большой семерки».