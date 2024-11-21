20 ноября в Лондоне представили беспилотное такси Tesla Cybercab, которое обещает революционизировать городской транспорт. Ожидается, что продажи начнутся в 2027 году, а концепция включает множество инновационных решений.

20 ноября в Лондоне состоялся долгожданный дебют беспилотного такси Tesla Cybercab. Cybercab, как и его «собрат» Robovan, демонстрирует амбициозные планы компании по созданию глобального парка автономных автомобилей.

Оба автомобиля поразили зрителей своим минималистичным дизайном. У Cybercab нет руля и педалей, что подчеркивает его автономный характер. Вместо традиционных технологий, таких как лидары, модель использует искусственный интеллект и камеры для навигации. Это решение позволяет значительно снизить затраты на производство и упростить эксплуатацию.

На мероприятии «We Robot» Илон Маск подчеркнул, что беспилотные автомобили освободят людям время. Он предложил представить, что часы, проведенные в пробках, можно использовать для чтения книг, решения рабочих дел или просмотром фильмов.



Кабина беспилотного авто предлагает два комфортных сиденья, просторный багажник и большой сенсорный экран. Следует отметить, что как и у Cybertruck, у Cybercab отсутствует заднее стекло, что придает ему особый вид. Tesla планирует начать массовое производство в 2027 году по ориентировочной цене в 30 000 долларов.

Перед запуском Cybercab в серийное производство компания намерена сертифицировать свою технологию FSD на моделях Model 3 и Model Y к 2025 году, что должно стать важным шагом на пути к внедрению автономного транспорта.