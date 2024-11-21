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Amazon представила свой самый большой умный экран Echo Show 21
Amazon анонсировала выход обновленных моделей умных экранов Echo Show, среди которых выделяется Echo Show 21. Этот большой экран предлагает новые возможности для видеозвонков и управления умным домом.

Amazon вновь удивляет пользователей, выпустив два новых устройства в линейке Echo Show. Обновленный Echo Show 15 и новинка Echo Show 21 обещают изменить представление о том, как мы используем умные технологии в повседневной жизни, особенно на кухне.

Echo Show 21 стал самым большим на данный момент умным экраном от Amazon. Его размер и возможности идеально подходят для монтажа на стену, что помогает сэкономить пространство в помещениях, где каждый сантиметр на счету. Умный экран позволяет не только пользоваться видеозвонками, но и контролировать умный дом, просматривать рецепты и развлекаться.

Новая версия Echo Show 15, впервые представленная в 2021 году, получила множество обновлений. Оба устройства оснащены мощными динамиками, которые обеспечивают насыщенный звук. Технология шумоподавления и улучшенная автоматическая композиция значительно повышают качество видеозвонков, позволяя пользователям чувствовать себя на связи, даже если они находятся на кухне.

Камеры на новых моделях получили удвоенное поле зрения по сравнению с предыдущими версиями, что делает видеозвонки более удобными. Поддержка Wi-Fi 6E обеспечивает высокую скорость и минимальную задержку, что критично для потокового видео и управления умным домом. Встроенный центр управления умным домом совместим с несколькими протоколами, включая Matter, что упрощает интеграцию различных устройств.

Цены на новые модели составляют 299 долларов за Echo Show 15 и 399 долларов за Echo Show 21.

#amazon #видеозвонки #echo show #умные экраны
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