Amazon анонсировала выход обновленных моделей умных экранов Echo Show, среди которых выделяется Echo Show 21. Этот большой экран предлагает новые возможности для видеозвонков и управления умным домом.

Amazon вновь удивляет пользователей, выпустив два новых устройства в линейке Echo Show. Обновленный Echo Show 15 и новинка Echo Show 21 обещают изменить представление о том, как мы используем умные технологии в повседневной жизни, особенно на кухне.

Echo Show 21 стал самым большим на данный момент умным экраном от Amazon. Его размер и возможности идеально подходят для монтажа на стену, что помогает сэкономить пространство в помещениях, где каждый сантиметр на счету. Умный экран позволяет не только пользоваться видеозвонками, но и контролировать умный дом, просматривать рецепты и развлекаться.

Новая версия Echo Show 15, впервые представленная в 2021 году, получила множество обновлений. Оба устройства оснащены мощными динамиками, которые обеспечивают насыщенный звук. Технология шумоподавления и улучшенная автоматическая композиция значительно повышают качество видеозвонков, позволяя пользователям чувствовать себя на связи, даже если они находятся на кухне.

Камеры на новых моделях получили удвоенное поле зрения по сравнению с предыдущими версиями, что делает видеозвонки более удобными. Поддержка Wi-Fi 6E обеспечивает высокую скорость и минимальную задержку, что критично для потокового видео и управления умным домом. Встроенный центр управления умным домом совместим с несколькими протоколами, включая Matter, что упрощает интеграцию различных устройств.

Цены на новые модели составляют 299 долларов за Echo Show 15 и 399 долларов за Echo Show 21.