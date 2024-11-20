Венгерская компания MOL заинтересована в диверсификации поставок нефти, но готова отказаться от российских ресурсов только при условии финансовой поддержки от ЕС. Вице-президент компании Дьердь Бача озвучил сумму в "несколько сотен миллионов долларов" для адаптации заводов.

Венгерская нефтегазовая компания MOL сталкивается с непростой задачей: как перейти на альтернативные источники нефти, не потеряв при этом финансовую стабильность. Вице-президент MOL Дьердь Бача сообщил о готовности компании отказаться от российских поставок к концу 2026 года, но только при условии получения значительной финансовой помощи от Европейского Союза.

По словам Бачи, для успешной диверсификации поставок и переоборудования нефтеперерабатывающих заводов потребуется около 500 миллионов долларов. Эта сумма необходима для адаптации технологий, которые сейчас ориентированы на переработку именно российских сортов нефти. Бача подчеркнул, что без поддержки ЕС компания не сможет осуществить переход на другие виды сырья в необходимом объеме.

Ситуация осложняется тем, что в условиях действующих санкций MOL фактически не получает прибыли от переработки. Бача указал на нулевую рентабельность бизнеса, так как компания не имеет права на получение помощи от ЕС, даже в случае разрыва поставок. Он выразил опасения, что Евросоюз может установить конкретные сроки прекращения поставок, что создаст дополнительные риски для венгерской экономики.

Несмотря на эти трудности, Венгрия продолжает активно импортировать российскую нефть. Страна остается одной из немногих в ЕС, которая не только не сократила, но даже увеличила объемы закупок. В прошлом году Будапешт подписал новые контракты с "Газпромом".

Бача также сообщил о намерении продлить контракт с "Лукойлом", который истекает в 2025 году, если это будет юридически возможно. Интерес к продлению контракта объясняется выгодными условиями, которые предоставляет российская компания. Эксперты отмечают, что Венгрия получает значительные скидки на нефть, что делает ее экономически привлекательной для MOL.

В то же время, Бача настороженно относится к возможным изменениям в политике ЕС. Новый глава энергетического ведомства блока, Дан Йоргенсен, пообещал представить план по отказу от закупок российского ископаемого топлива. Это вызывает у венгерских властей опасения, так как план должен учитывать специфику регионов, сильно зависящих от импорта.

Венгрия оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, она стремится соответствовать требованиям ЕС, с другой — не хочет терять финансовые выгоды от сотрудничества с Россией.