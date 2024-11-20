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Предприятия Беларуси переориентируются на экспорт в Россию
Беларусь активно переориентируется на российский рынок, увеличивая поставки разнообразной продукции, включая сельхозтехнику и продукты питания. Экспорт в Россию за последние годы значительно возрос, что свидетельствует о крепнущем сотрудничестве двух стран.

В условиях меняющейся геополитической обстановки и экономических санкций Беларусь принимает активные меры по укреплению своих позиций на российском рынке. Минск наращивает экспорт различных товаров, от сладостей до сельскохозяйственной техники. Это сотрудничество между Беларусью и Россией не только поддерживает экономику, но и открывает новые возможности для производителей обеих стран.

Белорусские предприятия стремительно увеличивают объемы поставок в Россию. Сгущенное молоко, сливочное масло, пармезан и комбайны – все это активно отправляется в РФ. На пресс-туре, приуроченном к 25-летию Союзного государства, представители заводов поделились впечатляющими цифрами. Например, на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине 80% продукции уходит на экспорт, из которых 60% направляется именно в Россию. Это на 50% больше, чем несколько лет назад. Ранее значительная часть товаров шла в Европу, но после разрыва отношений с западными странами белорусские производители нашли новые пути.

На "Гомсельмаше", производящем сельскохозяйственную технику, доля экспорта в Россию достигает 85-87%. Каждый год 1500 комбайнов отправляются в 70 российских регионов. Интересно, что даже Магадан, известный своими суровыми климатическими условиями, закупает белорусские машины. Это свидетельствует о высоком качестве и надежности продукции, которая занимает около четверти российского рынка сельхозтехники.

Производители продуктов питания также активно работают на российском рынке. "Рогачевский МКК" поставляет сгущенное молоко и сыры в почти все регионы России. Заместитель гендиректора комбината Галина Заморская отметила, что россияне приезжают в Беларусь за сгущенкой, заполняя тележки любимым продуктом. Интересно, что местный пармезан получил признание даже от итальянских дегустаторов, которые отметили его превосходное качество.

Согласно словам зампредседателя Гомельского облисполкома Андрея Конюшко, Россия остается основным торговым партнером региона. Два-три года назад на нее приходилось 69% экспорта, а сейчас этот показатель достиг 84%. Беларусь не только отправляет товары, но и активно получает сырье из России. Например, около половины металлолома для металлургического завода в Жлобине поступает именно оттуда.

Совместные проекты также продолжают развиваться. Машиностроители работают над созданием экологически чистого газового комбайна, который должен заменить традиционные дизельные модели. Это не только улучшит экологическую ситуацию, но и повысит эффективность сельского хозяйства. Важно отметить, что такие разработки требуют пересмотра компонентной базы, что стало необходимым после 2022 года.

Кроме того, "Рогачевский комбинат" планирует увеличить поставки сливочного масла в Россию. Сейчас 75% продукции уходит на экспорт, и предприятие готово адаптироваться под запросы клиентов. Это подчеркивает гибкость белорусских производителей и их готовность к изменениям на рынке.

Беларусь уверенно движется в сторону укрепления своих позиций на российском рынке, адаптируя свои производственные процессы и исследуя новые возможности для роста.

#россия #беларусь #экспорт #продукты питания #экономическое сотрудничество #сельхозтехника
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