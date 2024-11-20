Западные СМИ начали выражать озабоченность по поводу усилий России по расширению своей военной производственной базы, особенно в сфере твердотопливных ракетных двигателей.

В последнее время западные СМИ подчеркивают, что Россия предпринимает значительные шаги для расширения своей военной производственной базы, что вызывает серьезные опасения у натовских экспертов. Особенно их внимание привлекает производство твердотопливных ракетных двигателей, которое становится приоритетным направлением в оборонной стратегии РФ. Спутниковые снимки выявили активные строительные работы и модернизацию на нескольких объектах, которые ранее не использовались или находились в состоянии запустения со времен Советского Союза.

Согласно сообщениям, размещенным в соцсетях США заявляет о крупнейшем росте военного производства в России со времен СССР.

По мнению Запада, это развитие подчеркивает намерение Москвы укрепить свои ракетные возможности, устраняя узкие места в производственном процессе и создавая надежную основу для своих тактических и стратегических арсеналов. Западные эксперты отмечают, что российский ракетный арсенал включает как тактические системы малой дальности, такие как «Искандер-М», так и стратегические межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые зависят от современных композитных твердотопливных двигателей.

Твердотопливные двигатели играют ключевую роль в обеспечении ударной мощи России. Эти системы позволяют наносить точные удары по целям, включая инфраструктуру Украины, и формируют основу для ядерного сдерживания страны. Однако производство таких двигателей требует сложных технологий и специализированных объектов, которые менее известны, чем знаменитые ракетные конструкторские бюро.

Российская сеть по производству твердотопливных двигателей охватывает несколько ключевых объектов. Площадка Бийск-2, например, исторически связана с советскими ракетными системами и теперь поддерживает современные разработки, такие как баллистическая ракета «Булава». Другие важные заводы, такие как Каменский завод, продолжают работать над ракетами для систем «Искандер» и «Торнадо», несмотря на то что некоторые из их предыдущих проектов были сняты с вооружения.

Московский завод имени Дзержинского также занимает центральное место в производстве ракетных двигателей, поддерживая как межконтинентальные, так и тактические ракетные системы. На Пермском и Шлиссербургском заводах обрабатывают специализированные компоненты для ракет, что отражает амбиции России по поддержанию и модернизации своих ракетных сил.

Однако главной проблемой остается обеспечение сырьем и химикатами, необходимыми для производства современных твердотопливных ракет. Россия в значительной степени зависит от единственного отечественного производителя перхлората аммония — Федерального государственного предприятия «Анозит», расположенного в Новосибирской области. Это соединение критически важно для производства ракетного топлива, и его нехватка может стать серьезным препятствием для масштабирования производства.

Западные СМИ пишут, что конфликт с Украиной оказал значительное давление на ракетные запасы России, особенно на такие системы, как «Искандер», которые активно применяются против украинских объектов. Расширение производства твердотопливных ракет может помочь устранить дефицит и обеспечить стабильные поставки для оперативных нужд.

Западные СМИ также заявляют, что последствия расширения российских производственных мощностей могут затронуть более широкую геополитическую стратегию. Увеличенные возможности по производству твердого топлива могут позволить РФ разработать новые ракетные системы с улучшенной дальностью, точностью и живучестью, что представляет собой угрозу для восточного фланга НАТО. Это также может способствовать развитию гиперзвуковых технологий, поскольку твердое топливо часто используется в системе разгона таких летательных аппаратов.

Интеграция современных твердотопливных двигателей в российский арсенал повысит надежность и срок службы ракет. Системы, такие как «Ярс» и «Булава», которые составляют основу ядерного сдерживания, зависят от композитного топлива для мобильности и быстрого развертывания. Модернизация этих систем может значительно повысить их эффективность, сделав их более устойчивыми к контрмерам и улучшив стратегическую эффективность.

Несмотря на то что специфика расширения производства твердотопливных ракетных двигателей в России для НАТО остается неясной, намерения Москвы для альянса очевидны: укрепить свои ракетные запасы, устранить уязвимости в цепочке поставок и модернизировать арсенал для поддержания стратегического паритета с потенциальными противниками. Этот промышленный толчок подчеркивает центральную роль ракетных технологий в военной доктрине России.

В последние годы российские официальные лица делали заявления о расширении производства твердотопливных двигателей для стратегических ракетных систем. Например, в 2022 году глава Ростеха Сергей Чемезов акцентировал внимание на модернизации предприятий, таких как Воткинский завод, для повышения эффективности производства ракет «Ярс» и «Булава». Пермский пороховой завод также объявил о модернизации своих мощностей в 2023 году, сосредоточившись на критически важных компонентах для межконтинентальных баллистических ракет.

Эти расширения соответствуют более широкой стратегии России по укреплению своего арсенала в условиях продолжающегося конфликта на Украине и эскалации напряженности с НАТО. Увеличение производства направлено не только на поддержание существующих ракетных программ, но и на создание основы для будущих стратегических систем, способных противостоять обороне НАТО. Эти разработки отражают современные реалии, адаптированные к нынешним геополитическим вызовам.

Твердотопливные ракеты представляют собой серьезную угрозу для обороны Украины благодаря своей способности к быстрому развертыванию и минимальному времени подготовки к запуску. Системы, такие как «Искандер-М», могут поражать важные цели в глубине территории противника с минимальным предупреждением, что усложняет ответные меры. Мобильность пусковых платформ и использование передовых систем наведения делают эти ракеты еще более сложными для перехвата.

Наконец, двойной потенциал некоторых систем, таких как «Калибр» и «Искандер», повышает их стратегическую полезность, позволяя наносить удары не только по военным объектам, но и по критически важной энергетической и логистической инфраструктурам.