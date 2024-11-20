Госкорпорация «Росатом» зарегистрировала авторские права на дизайн нового вседорожника, который может выйти на рынок под брендом Voyt. Патентные изображения кроссовера уже доступны в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

Госкорпорация «Росатом» анонсировала регистрацию авторского права на дизайн нового кроссовера, который ранее не демонстрировался широкой публике. Патентные изображения появились в открытой базе данных, что вызвало интерес к возможному выходу автомобиля на рынок.

Кроссовер, представленный в патентных документах, выделяется динамичным силуэтом и оригинальной светотехникой. Внешний вид автомобиля включает контрастные вставки на капоте и стильные колесные диски.

Заявленный как электромобиль, кроссовер изготовлен из композитных материалов. За разработку проекта отвечает компания «Юматекс», входящая в структуру «Росатома» и занимающаяся производством углеволокна. Бренд Voyt, под которым может выйти кроссовер, уже зарегистрирован и назван в честь Романа Войта, который возглавляет проект электромобильности в корпорации.

Хотя «Росатом» не объявлял о намерении стать автопроизводителем, корпорация активно сотрудничает с российскими предприятиями в сфере электромобильных технологий. Один из проектов предполагает разработку универсальной платформы для создания семейства электрокаров, что может расширить присутствие «Росатома» в автомобильной отрасли.