Правительство США объявило о планах инвестировать $285 миллионов в проект цифровых двойников, направленный на оптимизацию производства полупроводников. Этот шаг поможет снизить затраты и ускорить внедрение новых технологий в отрасли.

20 ноября Министерство торговли США сделало заявление о намерении инвестировать $285 миллионов в развитие цифровых двойников. Эти виртуальные модели станут основой для улучшения процессов проектирования и производства полупроводников. В сотрудничестве с SRC, исследовательской компанией, и корпорацией Manufacturing Alliance, правительство намерено создать исследовательский институт SMART USA. Общий объем инвестиций в этот проект составит $1 миллиард, что демонстрирует серьезность намерений США в области высоких технологий.

Цифровые двойники представляют собой виртуальные копии физических объектов, позволяя инженерам тестировать и оптимизировать производственные процессы в цифровом формате. Это решение открывает новые горизонты для полупроводниковой отрасли. Например, использование искусственного интеллекта в сочетании с цифровыми двойниками позволяет значительно повысить эффективность производства и снизить затраты, избегая дорогостоящих изменений на этапе реального производства.

Проект SMART USA также сосредоточится на обучении новых специалистов. Будущие работники смогут изучать производственные процессы, не выходя из учебных заведений, что обеспечит им необходимые навыки для работы в современных условиях. Институт планирует сократить затраты на разработку и производство чипов более чем на 35% в течение пяти лет, а также ускорить процессы упаковки и тестирования на 30%.

Кроме того, цифровые двойники обеспечат обратную связь в реальном времени, что значительно улучшит качество обучения и повысит безопасность на производстве. Исследователи смогут разрабатывать новые технологии и системы, что в свою очередь откроет новые возможности для всей индустрии.