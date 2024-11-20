На Дне инвестора 2024 года Qualcomm сообщила о запуске более доступных чипов серии Snapdragon X для ПК с Windows по цене $600. Компания рассчитывает на значительный рост в сегменте ПК, ожидая, что к 2029 году 30–50% устройств будут работать на их платформах.

Qualcomm объявила о планах выпустить более доступные чипы серии Snapdragon X для ПК с Windows. На мероприятии, состоявшемся сегодня, компания подчеркнула, что новая линейка будет стоить $600. Qualcomm рассматривает рынок ПК как ключевой драйвер роста и ожидает, что к 2029 году доля ПК на их платформе достигнет 30–50%.

В рамках своей стратегии Qualcomm уже представила флагманский процессор Snapdragon X Elite в конце 2023 года, который, несмотря на высокую цену около $1000, продемонстрировал отличные характеристики. В апреле 2024 года компания анонсировала Snapdragon X Plus для среднего класса по цене $800. Эти шаги показывают намерение Qualcomm занять значительную долю на рынке, предлагая решения для различных сегментов.

К 2026 году Qualcomm планирует охватить 70% рынка ноутбуков с Windows, выпустив более 100 моделей на базе Snapdragon X. Интересно, что компания утверждает, что текущие чипы x86 от Intel и AMD не смогли превзойти Snapdragon X Elite, который был представлен еще в прошлом году.

Будущее Qualcomm по мнению производителя выглядит многообещающе. Ожидается, что новый процессор Oryon третьего поколения будет работать на чипсете Snapdragon X Elite Gen 2, который обеспечит значительный прирост производительности и эффективности. Этот чип выйдет в 2025 году, а ПК на его базе появятся в продаже в ближайшие месяцы.