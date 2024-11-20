Sony представила новое обновление для PlayStation Portal, которое добавляет функцию облачного стриминга игр для PS5.

Sony продолжает развивать свою игровую экосистему, и новое обновление для PlayStation Portal стало настоящим подарком для фанатов. Теперь пользователи могут стримить игры для PS5 из облака, что открывает новые горизонты для мобильного гейминга. Ранее устройство поддерживало только трансляцию по Wi-Fi, но с недавним обновлением все изменилось.

Эта функция доступна в бета-версии и требует подписки на PlayStation Plus Premium. Для комфортной игры в формате 720p необходимо стабильное интернет-соединение со скоростью не менее 7 Мбит/с. Если геймеры хотят насладиться качеством 1080p, им потребуется соединение с минимальной скоростью 13 Мбит/с. Это позволяет пользователям наслаждаться играми даже вдали от консоли, что особенно удобно для тех, кто часто находится в пути.

Однако стоит учитывать некоторые ограничения. Например, не все функции PlayStation Plus будут доступны на старте, включая игровые пробные версии и голосовой чат. Кроме того, стриминг игр для PS4 и PS3 не поддерживается, а детские учетные записи не смогут воспользоваться этой возможностью.