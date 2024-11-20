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Game Awards 2024: объявлены номинанты на премию «Игра года»
Game Awards представила список номинантов на премию «Игра года 2024». Церемония награждения пройдет 12 декабря, и зрители смогут голосовать за своих фаворитов.

2024 год близится к завершению, и с ним приходит время подводить итоги в мире видеоигр. На днях команда Game Awards объявила о номинантах на премию «Игра года». В этом году в списке оказались шесть ярких проектов, среди которых такие хиты, как Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree и Final Fantasy 7 Rebirth.

Интересно, что организаторы изменили правила, чтобы учитывать не только основные релизы, но и дополнения, ремастеры и ремейки. Это решение открывает новые горизонты для признания талантливых разработчиков и их работ. Например, Metaphor: ReFantazio и Balatro также получили свои заслуженные места в списке.

Голосование за любимые игры начнется незадолго до церемонии. Фанаты смогут поддержать своих фаворитов до 11 декабря, что добавляет интриги в преддверии награждения. Церемония пройдет 12 декабря в 19:30 по восточноевропейскому времени (20:30 МСК).

#видеоигры #2024 #игра года #game awards #номинанты
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АК74
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