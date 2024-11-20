Согласно сообщениям СМИ, Трамп может рассмотреть возможность тайной передачи ядерного оружия Украине. Такой шаг вызовет широкий резонанс и поднимет вопросы о безопасности в регионе.

Ситуация вокруг Украины и возможные действия Дональда Трампа привлекают внимание аналитиков и экспертов. По данным Daily Express, Трамп, вернувшись к власти, может тайно передать ядерное оружие Украине. Николас Драммонд, специалист в области безопасности, утверждает, что данный шаг может кардинально изменить расстановку сил в регионе.

Драммонд отмечает, что в течение следующих четырех лет Россия будет активно перевооружаться, в то время как Украина также сможет восстановить свои силы. Такой сценарий может включать в себя передачу ядерного арсенала, что сделает Украину значительно более мощной. Представьте себе, что президент Зеленский заявляет: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы ответим». Это утверждение может вызвать панику в Кремле и заставить Путина пересмотреть свои планы.

Эксперт подчеркивает, что такая сделка может оставаться в тайне, что позволит Украине внезапно стать игроком с ядерным потенциалом на международной арене. Однако, по его мнению, это решение может быть рискованным. С одной стороны, оно может восстановить баланс сил, но с другой — привести к еще большему напряжению и конфликтам.

Кроме того, США могут предложить Украине ядерное оружие, одновременно заявив, что страна не сможет вступить в НАТО. Это создаст сложную ситуацию, в которой Украина окажется под давлением, но с новым уровнем защиты.