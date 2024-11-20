Дания первой в мире ввела налог на выбросы углекислого газа от крупного рогатого скота и свиней. Этот шаг направлен на достижение углеродной нейтральности к 2045 году и стал результатом двухпартийного соглашения.

Дания сделала смелый шаг в борьбе с изменением климата, став первой страной, внедрившей налог на выбросы метана от коров и свиней. С 2030 года фермеры начнут платить 40,2 евро за тонну углекислого газа, а к 2035 году эта сумма увеличится до 100 евро. Такой подход направлен на снижение уровня выбросов и достижение углеродной нейтральности к 2045 году.

Парламентская поддержка этого нововведения стала результатом двухпартийного соглашения. Фермеры получат налоговые льготы, что снизит фактическую стоимость налога до 16 евро с 2030 года и до 40 евро с 2035 года. Это сделает переход более плавным и приемлемым для сельскохозяйственного сектора.

Дания активно использует свои ресурсы для устойчивого сельского хозяйства, где более 60% территории отведено под интенсивное животноводство. Страна занимает одно из ведущих мест в мире по экспорту свинины, поэтому внедрение налога становится не только экологическим, но и экономическим вызовом.

Сторонники налога уверены, что этот шаг поможет уменьшить углеродный след и вдохновит другие страны на аналогичные меры.