Суперкомпьютер El Capitan, работающий на базе AMD, занял первое место в списке Top500, продемонстрировав производительность 1,742 экзафлопс. Эта система не только обошла предыдущего лидера Frontier, но и поставила под сомнение позиции Intel с системой Aurora.

Суперкомпьютер El Capitan, разработанный на базе процессоров AMD, занял первое место в полугодовом списке Top500, продемонстрировав невероятную производительность в 1,742 экзафлопс. Это достижение не просто цифры на бумаге, а настоящая веха в вычислительной технике. El Capitan обошел своего предшественника Frontier, который показал 1,3 экзафлопс. Теперь система Aurora от Intel, которая когда-то занимала второе место, оказалась на третьем, так как не смогла представить новый результат бенчмарка.

El Capitan впечатляет своими масштабами. Он состоит из 11 136 узлов и включает 44 544 AMD MI300A APU. Эта система не только мощная, но и эффективная: она достигает 58,89 гигафлопс на ватт при потреблении более 35 мегаватт электроэнергии. Если представить, что El Capitan выполняет 1,742 квинтиллиона операций в секунду, можно сказать, что он способен выполнять одно вычисление каждую секунду на протяжении 54 миллиардов лет. Для сравнения, это на 45% быстрее, чем у Frontier, что подчеркивает его уникальность.

Американское национальное управление ядерной безопасности (NNSA) планирует использовать El Capitan для модернизации ядерного арсенала США. Система поможет имитировать взрывы, что исключает необходимость подземных детонаций, и позволит изучать старение и надежность ядерного арсенала. Эта работа требует колоссальных вычислительных ресурсов, и El Capitan идеально подходит для таких задач.

Чипы AMD MI300A, используемые в системе, представляют собой технологический прорыв. Каждый из них содержит 146 миллиардов транзисторов и объединяет ядра CPU и GPU в одном пакете. Это упрощает обработку данных и значительно повышает производительность. Архитектура системы использует кэш-когерентную память, что уменьшает задержки и увеличивает энергоэффективность.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) создала El Capitan на основе архитектуры Shasta, которая включает в себя высокоплотные жидкостно-охлаждаемые шкафы и ускорительные лезвия. Эта платформа также служит основой для других известных суперкомпьютеров, таких как Frontier и Aurora. Интересно, что HPE сейчас занимает все три первых места в списке Top500, что демонстрирует их лидерство в области суперкомпьютерных технологий.

Хотя El Capitan сейчас является самым быстрым суперкомпьютером в мире, стоит отметить, что Китай имеет свои собственные машины класса exascale, которые не включены в список Top500. Эти системы остаются под завесой тайны, что вызывает вопросы о реальном состоянии глобальной конкуренции в области вычислительных технологий.

Система Aurora от Intel, которая ранее занимала второе место, не смогла представить новый бенчмарк, что вызывает удивление. Она страдает от аппаратных проблем и нестабильности, что ставит под сомнение ее будущее. Тем не менее, Aurora все еще удерживает рекорды в области искусственного интеллекта, показывая производительность 10,6 эксафлопс.



