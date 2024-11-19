С начала года в России зарегистрировали около 317 тысяч индивидуальных предпринимателей, среди которых большинство — женщины. Женское предпринимательство продолжает развиваться, охватывая новые сферы и получая поддержку от государства.

Согласно исследованию Корпорации МСП, с начала года россиянки открыли около 317 тысяч индивидуальных предпринимателей. В стране функционируют 4,22 миллиона ИП, из которых 1,75 миллиона принадлежат женщинам. Доля женщин в этом сегменте остается стабильной и составляет 41,5%. В числе самозанятых 4,96 миллиона женщин, что составляет 44,5% от общего числа самозанятых граждан.

Рост интереса к открытию ИП наблюдается в таких областях, как трудоустройство и подбор персонала, где количество новых регистраций увеличилось на 32%. Также активно развиваются сферы строительства и информационных технологий, с ростом на 30% и 29% соответственно. Средний возраст бизнеса у женщин составляет пять лет и девять месяцев, а средний годовой доход — 5,3 миллиона рублей. Для мужчин эти показатели составляют шесть лет три месяца и 7,3 миллиона рублей.

Интересно, что почти половина женщин-предпринимателей получает государственную поддержку, что связано с их большей осведомленностью о возможностях помощи. В то время как среди мужчин этот показатель ниже на 7–10%.

Среди женщин, занимающихся индивидуальным предпринимательством, наибольшее количество зарегистрировано в таких отраслях, как социальные услуги (83%), услуги для населения (77%) и производство одежды (71%). В сфере самозанятости женщины чаще всего работают в маникюре и педикюре (99%), косметологии (97%) и в качестве нянь (97%).

При этом наименьшая доля женщин присутствует в технических профессиях, таких как автослесари и сантехники. Интересно, что среди самых опытных предпринимательниц есть три ИП и две самозанятых, которым более 100 лет. В то же время среди молодых женщин до 35 лет зарегистрировано 446 тысяч ИП и 2,4 миллиона самозанятых.