Олег Газманов и Ярослав Дронов (SHAMAN) обсудят внедрение патриотических песен в школьную программу на круглом столе 28 ноября. Мероприятие соберет представителей власти, педагогов и общественности.

В условиях современного мира вопрос патриотического воспитания становится все более актуальным. Музыка может сыграть ключевую роль в этом процессе, и известные артисты решили поднять эту тему.

Народный артист России Олег Газманов и заслуженный артист Ярослав Дронов (SHAMAN) встретятся на круглом столе 28 ноября в Доме союзов, чтобы обсудить возможность добавления патриотических песен современных исполнителей в школьную программу по музыке.

В обсуждении примут участие депутаты, включая Ольгу Казакову и Сергея Колунова, а также учителя, психологи и волонтеры. Участники встречи намерены рассмотреть, как песни о Родине могут способствовать воспитанию у детей чувства гордости за страну.

Сергей Колунов, который предложил эту инициативу, уже направил обращение министру просвещения с просьбой внести соответствующие изменения. Он уверен, что изучение современных патриотических песен поможет молодежи лучше понять и ценить свою страну.