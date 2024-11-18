Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Астрономы обнаружили, что черные дыры наследуют магнитные поля от родительских звезд
Ученые из США обнаружили, что черные дыры наследуют магнитные поля от родительских звезд. Это открытие может изменить наше понимание формирования струй и гамма-всплесков в космосе.

Черные дыры всегда манили ученых своим загадочным характером. Эти космические объекты известны своей способностью поглощать все вокруг, создавая гравитационные ямы, из которых ничто не может выбраться. Однако они также способны выбрасывать мощные струи заряженных частиц, порождая гамма-всплески — одни из самых ярких и энергичных событий во Вселенной. Чтобы понять, как черные дыры могут генерировать такую мощь, ученые из Института Флэтайрон обратили внимание на их родительские звезды.

Недавние исследования показали, что мощные магнитные поля черных дыр не возникают на пустом месте. Оре Готтлиб, ведущий автор исследования, объясняет: «Протонейтронные звезды, являясь матерями черных дыр, при коллапсе передают свои магнитные линии». Это открытие стало результатом долгих расчетов и моделирования, в ходе которых ученые стремились понять, как именно формируются черные дыры и откуда берутся их магнитные поля.

Изначально команда сосредоточилась на моделировании звезды от ее рождения до коллапса. Однако они столкнулись с проблемой: существующие теории не объясняли, как магнитные поля влияют на формирование струй и гамма-всплесков. Готтлиб говорит: «Мы не знали, как моделировать поведение магнитных полей во время коллапса нейтронной звезды в черную дыру». Существовало множество теорий, но ни одна из них не могла объяснить, откуда берется необходимая мощность для формирования струй.

Ранее считалось, что магнитные поля звезды исчезают при коллапсе. Однако Готтлиб и его команда обнаружили, что нейтронные звезды имеют свои аккреционные диски, которые могут сохранить магнитное поле. Это открытие изменило подход к моделированию. Ученые поняли, что аккреционный диск может помочь сохранить магнетизм, что позволяет черной дыре унаследовать магнитные линии от своей родительской звезды.

Расчеты показали, что при коллапсе нейтронной звезды часть ее магнитного поля действительно передается черной дыре, создавая условия для формирования аккреционного диска. «Мы провели расчеты для типичных значений в этих системах и увидели, что временные рамки формирования диска короче, чем время, за которое черная дыра теряет свое магнетическое поле», — добавляет Готтлиб.

Это открытие имеет значительные последствия для астрономии. Теперь ученые могут переосмыслить, какие системы способны поддерживать формирование струй. Готтлиб подчеркивает: «Если аккреционные диски подразумевают магнетизм, то любое раннее формирование диска может способствовать образованию струй». Это меняет представление о связи между популяциями звезд и гамма-всплесками.

Инфографика, объясняющая, как черные дыры наследуют свой магнетизм

#астрономия #звезды #черные дыры #гамма-всплески #магнетизм
+
Написать комментарий (0)
Атмосфера экзопланеты L 98-59 d насыщена серой, что может указывать на вулканическую активность
Астрономы обнаружили связь между формой яйцевидных галактик и черными дырами в их центрах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
6
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
11
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
1
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
Российские подразделения сумели выбить силы ВСУ из комбикормового завода на востоке Купянска
+
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
7
Евросоюз готов к зиме - прекращение поставок газа из России не повлияет на стабильность
5
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Porsche 911 GT3 RS MR создан для получения максимального удовольствия от вождения
2
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 и S25 Slim
+
Водитель мусоровоза нашел на свалке рабочий ПК с Ryzen Threadripper 3960X и GeForce RTX 2080 Ti
6
Батарея глобальной версии Realme GT 7 Pro на 700 мАч меньше, чем у китайской версии
+
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
2
Водитель мусоровоза обнаружил рабочий ПК с топовым железом — Threadripper и RTX 2080 Ti
6
Бесплатная спутниковая связь в iPhone 14
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
31
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
45
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
49
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
35
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
11
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
19
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
25
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
6
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
17

Сейчас обсуждают

Саня
00:39
а почему такие вопросы "чё по чужим страницам лазиш", это ведь ты по чужим страницам лазишь, берёшь фотографии и ставишь себе на аватар.
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
Бахтиер Кудратуллаев
00:37
нет. я первый раз вижу такой фейс.
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
Саня
00:36
Мне сказали, что тут какое-то чмо раньше моё фото использовал. Это не ты случайно?
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
Бахтиер Кудратуллаев
00:36
чё по чужим страницам лазиш
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
Саня
00:35
А что не так?
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
Бахтиер Кудратуллаев
00:35
ахахахх приблизыл. во ты жиз. ахахахх
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
Саня
00:34
Я хз откуда автор. Может вы с ним вместе оттуда. А может это ты автор этой статьи?
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
AlexB77
00:34
Кто-то может подумать, что NHTSA придирается к Tesla Но если вспомнить, что в США в инструкциях к технике пишут, что пользователи не должны закрываться в холодильнике, не должны сушить домашних живот...
Компанию Tesla обвинили в пропаганде безответственного использования автопилота
Валерий Агапов
00:31
Не признаю манипуляций с разгоном и наоборот. разве что вынуждено (кулер не тянет, перегрев из-за Т в комнате) Когда-то на сайте был раздел по разгону, тогда это 50% и выше, спорт. Любил полазить. Поз...
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
Бахтиер Кудратуллаев
00:30
если не спец. пусть пишет про вирт сборки пк. тут он в СМИ фейкует о армии РФ на много людей. и откуда он узнал про : Кадры пролёта Storm Shadow над установками С-300 и С-400 31 января 2024 года ? ...
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем