Китайские ученые работают над созданием насекомоподобного робота с шестью конечностями, который будет исследовать поверхность Луны. Новый робот отличается высокой устойчивостью и грузоподъемностью, что открывает новые возможности для космических исследований.

Космические исследования становятся все более актуальными, и Китай активно участвует в этом процессе. Инженеры страны разрабатывают новый тип робота, который поможет в изучении лунной поверхности.

Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяотун представили проект насекомоподобного робота с шестью конечностями, предназначенного для лунных исследований. Разработчик Гао Фэн отметил, что этот робот превосходит традиционные модели благодаря своей устойчивости и способности переносить большие грузы. Он может поднимать три ноги одновременно, оставляя три другие для создания надежной опоры, что позволяет ему сохранять равновесие даже при повреждении одной из конечностей.

Китай активно развивает свою космическую программу, включая создание метеорологических и навигационных спутников, а также технологии для освоения Луны. В этом году страна уже осуществила 67 запусков, с планами увеличить их количество до 100 в следующем году. Новый робот станет важным инструментом для изучения лунной поверхности и может подготовить почву для будущих миссий на других планетах.