Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможности использования нового оружия в ответ на удары по России.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, озвучил тревожные прогнозы относительно возможного применения нового вооружения Россией. В контексте недавних сообщений о том, что США предоставили Украине разрешение на удары по глубинным целям на российской территории (о реакции на это команды Трампа подробнее можно прочесть здесь), Володин подчеркнул, что Россия готова ответить на такие действия. Он не исключает, что в ответ на удары могут использоваться системы вооружения, которые ранее не задействовали в конфликте.

Информация о разрешении, предоставленном Киеву, появилась в таких авторитетных изданиях, как The New York Times и Reuters. В то время как Белый дом уклонился от подтверждения или опровержения этих сведений, Володин ясно дал понять, что подобные действия со стороны Украины могут привести к серьезной эскалации конфликта.

Спикер также отметил, что, если такая ситуация произойдет, Министерство обороны России сможет уточнить, какие именно меры будут приняты. Он добавил, что Москва осознает возможность ответных действий со стороны США, что только усугубит напряженность.

Володин выразил сомнения относительно мотивации уходящего президента США Джо Байдена. По его мнению, действия Байдена могут свидетельствовать о желании втянуть в конфликт не только Америку, но и весь мир. Эти слова подчеркивают глубокую обеспокоенность российской стороны по поводу дальнейшего развития ситуации и возможных последствий для международной безопасности.