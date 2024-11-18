AMD уверенно занимает первые позиции на Amazon, где все десять самых продаваемых процессоров принадлежат компании. Intel же оказывается на 11-м месте, что подчеркивает резкое изменение в рыночных предпочтениях.

На Amazon в лидерах процессоры AMD, где все десять самых продаваемых моделей принадлежат команде Red. В то время как AMD продолжает наращивать свою долю на рынке настольных чипов, Intel расположилась лишь на 11-м месте с Core i7-13700K, который уже устарел по сравнению с современными моделями. За последние пять лет AMD увеличила свою долю на рынке настольных процессоров с 15,8% до 28,7% в третьем квартале 2024 года. Этот рост на 81% свидетельствует о том, что компания прочно укрепила свои позиции за счет Intel.

Среди бестселлеров выделяется процессор Ryzen 7 9800X3D, который только что вышел и уже покорил вершину рейтинга. Несмотря на высокую цену, превышающую $600, его популярность не снижается. Для тех, кто ищет более доступные варианты, Ryzen 7 7800X3D предлагает отличное соотношение цены и качества за $349. На третьем месте находится четырехлетний Ryzen 9 5900X, который стоит всего $226, что делает его привлекательным выбором для покупателей, стремящихся к производительности без лишних затрат.

Интересно, что в списке бестселлеров только один процессор из серии Ryzen 9000. Это может быть связано с неудачными тестами не-X3D моделей, что вынуждает компанию готовить патчи для улучшения их работы. Однако эти трудности не могут затмить проблемы Intel с их чипами Raptor Lake, которые не оправдали ожиданий пользователей.

На шестом месте в списке расположились Ryzen 7 5700X3D и 5700X, за ними следуют Ryzen 7 7700X и 5800X.