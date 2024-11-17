Компания ETA Prime выпустила одноплатный компьютер под названием Next SBC, который оснащен процессором Ryzen 7840HS. Устройство продемонстрировало интересные результаты в игровых тестах, что делает его привлекательным выбором для геймеров.

Компания ETA Prime представила новый одноплатный компьютер Next SBC, который обещает стать интересным вариантом для тех, кто ищет компактные решения с хорошими игровыми характеристиками. Устройство работает на базе процессора Ryzen 7840HS, который включает встроенный графический процессор AMD Radeon 780M. Этот чип, основанный на архитектуре RDNA 3, обеспечивает достойную производительность в играх, что стало одним из ключевых факторов его привлекательности.

На рынке уже существует множество мини-ПК с процессорами AMD APU Zen 4, и модель Minisforum EM780 является ярким примером. Однако Next SBC выделяется среди конкурентов благодаря своей конфигурации и возможностям. Изначально разработчики планировали использовать Ryzen 8840U, но затем решили остановиться на более доступном варианте — Ryzen 7840HS. Это решение позволило сохранить разумную цену, не жертвуя производительностью.

В тестах, проведенных ETA Prime, новый компьютер продемонстрировал отличные результаты. Он запускал Red Dead Redemption на предустановленных средних настройках в разрешении 1080p со скоростью от 80 до 100 FPS. Doom Eternal также показал хорошие результаты, обеспечивая средний показатель в 79 FPS. Однако, когда дело дошло до Starfield, ситуация изменилась. Игра, известная своей требовательностью к ресурсам, заставила Radeon 780M потрудиться. В результате, при разрешении 900p и низких настройках, компьютер смог обеспечить около 70 FPS.

ETA Prime также протестировала другие популярные игры, такие как Overwatch 2, Fallout 4 и Spider-Man Remastered. Все они работали на приемлемом уровне FPS, что подтверждает универсальность нового устройства.



