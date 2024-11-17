На екатеринбургском «Заводе №9» рабочие нашли боеприпасы в стволах танка Т-90. Для устранения опасности на место прибыли саперы ОМОНа.

Ситуация на екатеринбургском «Заводе №9» привлекла внимание правоохранительных органов. Рабочие предприятия неожиданно наткнулись на боеприпасы, что потребовало незамедлительных действий.

На территории оборонного «Завода №9», который входит в состав холдинга «Техмаш», произошел инцидент, вызвавший беспокойство. Рабочие обнаружили снаряды в стволах танка Т-90, что заставило руководство завода вызвать саперов ОМОНа.

По информации источника, инцидент произошел накануне. Рабочие, проводя обычные проверки, наткнулись на опасную находку. Сразу после этого на завод выехали специалисты, которые должны были оценить ситуацию и принять меры. Попытки извлечь боеприпасы оказались безуспешными, поэтому было принято решение переместить танк на специальный полигон для дальнейшего обследования.

Специалисты уверяют, что угрозы взрыва нет, однако меры предосторожности все же необходимы. В данный момент управление Росгвардии по региону готовит комментарий по этому инциденту, который обещают опубликовать позже. Ситуация остается под контролем, и все действия направлены на обеспечение безопасности.