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Китай демонстрирует систему GL6 APS, перехватывающую противотанковую ракету
Китай представил систему активной защиты GL-6 APS, способную перехватывать противотанковые ракеты. В видео, опубликованном на CCTV, показано, как система эффективно работает в реальных условиях.

Китайская компания представила систему активной защиты GL-6 APS, предназначенную для защиты бронетехники от противотанковых ракет. В видео, которое показала китайская государственная телекомпания CCTV, зрители могут увидеть, как система справляется с приближающейся угрозой. Продолжительность ролика составляет всего шесть секунд, но он демонстрирует ключевой момент работы системы.

На видео видно, как противотанковая ракета летит к цели. Затем система GL-6 активирует свои контрмеры, которые запускаются для нейтрализации угрозы. В результате ракета меняет свою траекторию и не достигает цели. Это подтверждает эффективность технологии в условиях реальной атаки.


Система GL-6 APS использует различные датчики, включая радары и инфракрасные детекторы, для обнаружения угроз. Эти датчики способны фиксировать ракеты на значительном расстоянии, даже в сложных погодных условиях, таких как дождь или дым. После того как система определяет опасность, она автоматически принимает решение о запуске контрмер.

Автоматизация процесса защиты позволяет системе реагировать быстро, без необходимости участия человека. Это важно, так как в боевых условиях экипаж может сосредоточиться на других задачах. После активации контрмеры могут либо уничтожить приближающуюся ракету, либо отклонить её от курса.

Система GL-6 APS предназначена для борьбы с различными типами угроз, включая ракеты с инфракрасным или лазерным наведением. Китай активно развивает такие технологии, чтобы повысить защиту своей бронетехники от современных угроз. GL-6 уже интегрирована в несколько ключевых платформ, включая танк Type 99 и боевые машины пехоты ZBL-09.


Кроме того, система установлена на плавающей боевой машине ZTD-05, что демонстрирует ее универсальность и возможность использования в различных условиях. Эта боевая машина предназначена для быстрого развертывания в зонах с водными преградами, что делает её важной для операций в таких условиях.

Интеграция GL-6 в разные платформы свидетельствует о стремлении Китая к модернизации своих вооруженных сил и повышению их обороноспособности.

#китай #бронетехника #противотанковые ракеты #gl-6 aps #оборонительные технологии
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