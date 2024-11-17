Завтра, 18 ноября, BYD отметит 30-летие своей деятельности и выпустит 10-миллионный электромобиль.

18 ноября 2024 года станет знаковым днем для BYD, когда компания отметит свое 30-летие и выпустит 10-миллионный электромобиль. Это событие не просто цифры, а символ огромного пути, который прошла компания, начиная с небольшого производителя аккумуляторов и превращаясь в одного из ведущих игроков на рынке электромобилей. Пресс-конференция пройдет в 10:00 (5:00 МСК).

К юбилею BYD организовала грандиозную лотерею, в которой раздает право на использование 60 новых автомобилей, включая 30 моделей U8 и 15 авто Denza Z9GT. Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире. Это не просто акция, а способ порадовать своих клиентов и отметить достижения компании.

В этом году BYD также отметила важную веху: 25 сентября на заводе в Шэньшане прошла церемония выпуска 9-миллионного автомобиля, которым стал электрический суперкар U9. Этот автомобиль установил новый стандарт производительности, демонстрируя, как далеко продвинулась компания в области технологий.

Согласно последним данным, в октябре продажи новых энергетических автомобилей BYD достигли 502 657 единиц, что на 66,53% больше по сравнению с прошлым годом. За десять месяцев 2024 года продажи составили 3 250 532 единицы, показывая стабильный рост и уверенное лидерство на рынке.