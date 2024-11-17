Gmail от Google готовится представить пользователям возможность создания «скрытых» адресов электронной почты. Эта функция поможет защитить основной адрес от нежелательной рекламы и спама.

Пользователи Gmail вскоре получат возможность создавать временные адреса электронной почты, что значительно упростит защиту их личной информации. Исследование, проведенное иностранными СМИ, в частности Android Authority, выявило упоминания о «временных адресах» в коде приложения Gmail. Эта новинка позволит пользователям делиться случайно сгенерированными адресами с третьими лицами, тем самым минимизируя риск получения спама на основной адрес.

Функция «скрыть адрес электронной почты» уже существует в Apple iCloud, и теперь Google, похоже, решает сделать аналогичный шаг. При регистрации на новых сайтах или подписке на рассылки, пользователи смогут создавать уникальные адреса, которые не будут связаны с их основным аккаунтом. Пользователи смогут без труда изменить адрес, если на него будет поступать чрезмерное количество рекламных писем и спама.

Инновация обещает стать настоящим спасением для тех, кто устал от постоянных рекламных предложений и спама. Пользователи смогут читать и отвечать на письма, отправленные на временные адреса, не беспокоясь о том, что их личная информация станет доступной для рекламодателей. Эта функция не только повысит уровень конфиденциальности, но и сделает взаимодействие с интернет-сервисами более безопасным и комфортным.