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Индийская Tata Group усиливает влияние на производство iPhone, приобретая завод Pegatron
Tata Electronics, часть Tata Group, согласилась приобрести контрольный пакет акций завода Pegatron в Индии. Этот шаг укрепит позиции Tata как ключевого поставщика Apple и расширит производство iPhone в стране.

Индийская Tata Electronics приняла решение о приобретении контрольного пакета акций завода Pegatron, который производит iPhone в Ченнаи. Это развитие событий не только усиливает позиции Tata на рынке, но и подчеркивает стремление Apple диверсифицировать свою цепочку поставок. Теперь Tata будет владеть 60% акций нового совместного предприятия, в то время как Pegatron обеспечит техническую поддержку, имея 40%.

Согласно источникам, компании намерены подать заявку на одобрение Комиссии по конкуренции Индии в ближайшие дни. Хотя финансовые детали сделки остаются неизвестными, это сотрудничество указывает на растущее взаимодействие между Tata и Apple, особенно на фоне снижения масштабов участия Pegatron с американским гигантом.

Tata уже управляет заводом по сборке iPhone в Карнатаке, который она приобрела у Wistron, и активно строит новый завод в Хосуре. Учитывая недавний пожар на одном из производств, компания демонстрирует готовность продолжать расширение. По прогнозам, Индия в этом году может занять 20-25% в общем объеме поставок iPhone, что значительно превышает уровень прошлого года.

Завод Tata-Pegasus, где трудятся около 10 000 человек, производит 5 миллионов iPhone в год. Создание совместного предприятия позволит Tata укрепить свои позиции на рынке, что может изменить расстановку сил среди производителей в Индии.

#iphone #производство #pegatron #совместное предприятие #tata group
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