PC Partner, второй по величине производитель графических процессоров, переезжает в Сингапур, избегая санкций США. Это решение связано с предстоящим запуском видеокарт RTX 5090 и изменениями в производственной стратегии.

На фоне растущих напряженных отношений между США и Китаем второй по величине производитель графических процессоров, компания PC Partner, принял решение о переносе своей штаб-квартиры в Сингапур. Это шаг стал ответом на предстоящие санкции, которые могут негативно сказаться на бизнесе. Вместе с переездом ходят слухи о переносе производственных мощностей в Индонезию, что позволит избежать контроля со стороны американских властей.

PC Partner производит графические ускорители для таких брендов, как Zotac, Inno3D и Manli. Эти компании занимают значительные позиции на рынке видеокарт, хотя многие пользователи на Западе могут не знать о них. Тем не менее, PC Partner имеет богатую историю, начиная с 1997 года, когда она выпускала доступные материнские платы и референсные видеокарты для AMD.

С запуском RTX 5090 от Nvidia на горизонте, PC Partner стремится укрепить свои позиции. С учетом ожидаемого роста производительности новых графических карт, компания готовится к увеличению спроса. Переезд в Сингапур и возможный перенос производства в Индонезию позволят избежать негативных последствий от санкций, которые уже затронули компанию в эпоху RTX 40-й серии. Возможно, это станет важным шагом для компании, которая, несмотря на свою низкую популярность на Западе, продолжает занимать значительную долю на рынке видеокарт.