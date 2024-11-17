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Индия испытала гиперзвуковую ракету большой дальности
Индия успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности, что стало важным шагом для страны. Министр обороны Раджнатх Сингх отметил, что это событие выводит Индию в элитный клуб государств с передовыми военными технологиями.

16 ноября Индия сделала значительный шаг в области оборонных технологий, успешно протестировав гиперзвуковую ракету большой дальности. Это событие стало важным моментом как для страны, так и для глобального военного баланса.

Испытание прошло на полигоне имени Абдула Калама, расположенном на восточном побережье штата Одиша. Министр обороны Раджнатх Сингх, комментируя событие, подчеркнул его историческую значимость, отметив, что теперь Индия занимает место среди стран, обладающих такими высокими технологиями. Ракета, разработанная Организацией оборонных исследований и разработок Индии, имеет дальность полета 1500 километров. Это достижение не только укрепляет оборонные возможности страны, но и демонстрирует ее стремление к инновациям в военной сфере.

Кроме того, всего несколько дней назад, 12 ноября, индийское Минобороны объявило о успешном испытании крылатой ракеты Long Range Land Attack Cruise Missile (LRLACM). Этот запуск, осуществленный с мобильной установки, продемонстрировал высокие маневренные способности ракеты, которая успешно выполняла сложные траектории на разных высотах и скоростях. Эти события подчеркивают амбиции Индии в области разработки высокотехнологичного оружия и её стремление укрепить свою позицию на международной арене.

#военные технологии #индия #испытания #гиперзвуковая ракета
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