США предоставят тайваньскому производителю микросхем TSMC 6,6 миллиардов долларов для строительства заводов в Аризоне.

В пятницу администрация президента Джо Байдена объявила о значительном шаге в развитии американской полупроводниковой отрасли. Соединенные Штаты выделят тайваньскому гиганту TSMC 6,6 миллиардов долларов для строительства нескольких современных заводов в Аризоне. Это соглашение, завершенное до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, обещает привлечь около 65 миллиардов долларов частных инвестиций в проект.

Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула, что это первый случай, когда Соединенные Штаты смогут производить передовые чипы на своей территории. Эти чипы играют ключевую роль в технологиях искусственного интеллекта и квантовых вычислениях, а также используются в сложном военном оборудовании. Раймондо отметила, что создание таких производств поможет решить проблемы национальной безопасности.

Первый из трех заводов TSMC должен начать работу к началу 2025 года. Когда предприятия выйдут на полную мощность, они будут производить десятки миллионов передовых микросхем, необходимых для смартфонов 5G/6G, автономных автомобилей и высокопроизводительных вычислительных приложений. Ожидается, что инвестиции создадут около 6000 новых рабочих мест.

Однако не все идет гладко. Закон CHIPS, принятый во время правления Байдена, столкнулся с критикой со стороны Трампа, который ставил под сомнение его эффективность. Несмотря на выделение более 36 миллиардов долларов на гранты, большая часть средств еще не распределена. Как только сделка с TSMC будет завершена, деньги начнут поступать в компании, при достижение определенных этапов.

Сейчас Соединенные Штаты производят лишь около 10% мировых чипов, тогда как еще несколько лет назад эта цифра достигала 40%.