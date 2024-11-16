Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новые гибридные процессоры AMD Ryzen 200: конкуренция с Intel усиливается
AMD готовит к запуску обновленные гибридные процессоры серии Ryzen 200, основанные на архитектуре Hawk Point. Эти новинки нацелены на сегмент ноутбуков начального уровня и должны составить конкуренцию процессорам Intel.

AMD снова на шаг впереди, готовя к выпуску новую линейку гибридных процессоров Ryzen 200. Эти устройства, основанные на архитектуре Hawk Point, обещают стать отличным выбором для пользователей, ищущих доступные решения для ноутбуков. Основное внимание уделили обновлению производительности, особенно в бюджетном сегменте, где конкуренция с Intel накаляется.

Одним из ожидаемых процессоров станет Ryzen 7 255H, который, по слухам, заменит уже известный Ryzen 7 8745HS. В отличие от своего предшественника, новинка получит встроенный NPU, что значительно улучшит обработку данных и производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Утечки информации также указывают на то, что обновленная линейка будет конкурировать с процессорами Intel Core Ultra 7 255H.

Хотя обновления не обещают кардинальных изменений, ожидается, что производительность в области ИИ станет заметно лучше. Сравнение с предыдущими моделями показывает, что AMD продолжает развивать свои технологии, несмотря на отсутствие значительных изменений в конфигурации ядер и интегрированной графики. Это решение позволяет компании сохранять стабильность и предсказуемость в своих продуктах.

Линейка Ryzen 200, безусловно, найдет свое место в устройствах, предназначенных для работы с низкими и средними нагрузками, включая карманные компьютеры и мини-ПК.

#amd #процессоры #ноутбуки #hawk point #ryzen 200
+
Написать комментарий (0)
Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
12
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
4
В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
2
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
8
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
5
Российские инженеры создали коптер-перехватчик с огнеметом для борьбы с дронами
1
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
+
Поставки вооружений для Украины из Германии могут быть заморожены до проведения выборов
+
В трилогии Definitive Edition используется текстура из GTA 6
+
Глобальная версия смартфона OnePlus 13 будет иметь максимальную конфигурацию с памятью 16 + 512Гб
+
Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 получат технологию Scalable Matrix Extension от ARM
5
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 4080 Super Half-Life Edition
2
FM-радио появится в Android Auto в следующем обновлении
+
Realme C75 прошел сертификацию FCC с аккумулятором на 5660 мАч
+
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Камский автозавод теряет лидерство в продажах на российском рынке
+

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
11
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
71
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
2
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
100
Half-Life 3 - о пути к релизу
9
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
74
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Обзор культовой серии игр Peggle и ее духовных наследников: от дружбы с Blizzard и Valve до забвения
2
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
1
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
3

Сейчас обсуждают

gumbazoz
19:07
Наемников наты забыл, и биолаборатории, щас лелек и горобців отправлю, по имя фамилии вычислят и заклюют хD
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Иван Кравцов
19:06
Дело же не только в кубитах. Сколько ошибок и как они компенсируются?
В России в 2025 году представят квантовые компьютеры на 50 кубитов
klopcha
19:03
Ну и речь идёт не только о качестве продукта, но и заплаченных деньгах. Глупо спорить, что скорее всего на программный продукт почты РФ выделили несколько сот миллионов, а непосредственно проект обошё...
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
Китя
19:01
Так не настолько богатый амдешник чтобы покупать 9800Х3D за 112т.р. Спасибо только осталось хлопать в ладоши от цен и всё.
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
gumbazoz
19:00
Заказная статья, авто даже не знает о чем пишет
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Алексей Сизиков
18:57
Роутер это не рентген, он стены пробивать не может, проблемы с интернетом бывают при старой планировке квартир, когда несколько комнат смежные, тут нужен Mesh. в двушке или трёшке с новой или улучшенн...
Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
klopcha
18:56
Достаточно сравнить продукты, некоторые пишут хуже, некоторые лучше. Это сказал крутой программист из крупной конторы. Мне даже не надо подтверждать, достаточно иметь простейшие аналитические способно...
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
klopcha
18:54
Я даже неправильно прочитал. Первый тест не поддерживает Д8, только последний Nature.
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
NIK1457
18:52
Сотрут тех, кто может им такое оружие передать (Англия, например)! Украина сама не способна это сделать, да РФ не позволит ни в коем случае! Об этом прямо говорил сам Лавров С.В.
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Украина не может создать ядерное оружие
Родион Вестов
18:52
Кто, Хатаб? ДА еще когда в Чечне его зажмурили. Знатная сволочь была
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем