AMD готовит к запуску обновленные гибридные процессоры серии Ryzen 200, основанные на архитектуре Hawk Point. Эти новинки нацелены на сегмент ноутбуков начального уровня и должны составить конкуренцию процессорам Intel.

AMD снова на шаг впереди, готовя к выпуску новую линейку гибридных процессоров Ryzen 200. Эти устройства, основанные на архитектуре Hawk Point, обещают стать отличным выбором для пользователей, ищущих доступные решения для ноутбуков. Основное внимание уделили обновлению производительности, особенно в бюджетном сегменте, где конкуренция с Intel накаляется.

Одним из ожидаемых процессоров станет Ryzen 7 255H, который, по слухам, заменит уже известный Ryzen 7 8745HS. В отличие от своего предшественника, новинка получит встроенный NPU, что значительно улучшит обработку данных и производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Утечки информации также указывают на то, что обновленная линейка будет конкурировать с процессорами Intel Core Ultra 7 255H.

Хотя обновления не обещают кардинальных изменений, ожидается, что производительность в области ИИ станет заметно лучше. Сравнение с предыдущими моделями показывает, что AMD продолжает развивать свои технологии, несмотря на отсутствие значительных изменений в конфигурации ядер и интегрированной графики. Это решение позволяет компании сохранять стабильность и предсказуемость в своих продуктах.

Линейка Ryzen 200, безусловно, найдет свое место в устройствах, предназначенных для работы с низкими и средними нагрузками, включая карманные компьютеры и мини-ПК.