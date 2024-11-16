Мероприятие состоится 21 ноября в 8 утра по МСК и обещает показать последние достижения компании в области технологий и дизайна.

Oppo готовится к запуску флагманских смартфонов Find X8 и X8 Pro. Это мероприятие пройдет 21 ноября в 8 утра по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. На презентации зрители увидят не только новые устройства, но и последнюю версию операционной системы ColorOS 15.

Что касается характеристик, Find X8 и X8 Pro обещают впечатляющие возможности. Ожидается, что X8 будет оснащен 6,59-дюймовым плоским дисплеем AMOLED с разрешением 1,5K, а Pro-версия получит 6,8-дюймовый изогнутый экран LTPO micro-AMOLED. Оба устройства поддерживают адаптивную частоту обновления 120 Гц и обладают яркостью до 4500 нит, что обеспечит отличное качество изображения даже при ярком солнечном свете.

Смартфоны будут работать на мощном чипсете MediaTek Dimensity 9400 и предложат до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0. Особое внимание уделили камерам: Find X8 оснастили тройной 50-мегапиксельной системой, а Pro-версия получит два перископических объектива с 3- и 6-кратным оптическим зумом. Эти новшества позволят пользователям делать фотографии и видео профессионального уровня, включая поддержку Dolby Vision и 12-битную обработку.

Кроме того, оба смартфона будут иметь большие батареи: 5630 мАч для X8 и 5910 мАч для X8 Pro. Они поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную зарядку на 10 Вт. Хотя в Китае цена на устройства стартует от 600 долларов, на международном рынке стоимость может быть немного выше.

Вы сможете посмотреть прямую трансляцию на YouTube, перейдя по этой ссылке.