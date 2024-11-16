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Ожидания дохода NVIDIA в $200 миллиардов в 2025 году вызывают вопросы у экспертов
Аналитики на Уолл-стрит выражают осторожность в отношении прогноза доходов NVIDIA на 2025 год. Ожидания в 200 миллиардов долларов могут оказаться слишком оптимистичными, считают эксперты.

На фоне растущих ожиданий от NVIDIA аналитики на Уолл-стрит начинают проявлять осторожность. Прогнозы о доходах в 200 миллиардов долларов к 2025 году вызывают вопросы, и эксперты призывают не забывать о возможных рисках.

Недавние комментарии от финансовых аналитиков, в частности от Jefferies, подчеркивают напряженность в ожиданиях по поводу NVIDIA. Блейн Кертис, аналитик компании, указывает на то, что рынок может переоценивать потенциал компании. Хотя NVIDIA продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, многие прогнозы могут основываться на завышенных средних ценах. Кертис отмечает, что недавние поставки графических процессоров Blackwell не оправдали ожиданий инвесторов.

Morgan Stanley ранее сообщила, что NVIDIA поставила до 450 000 единиц в последнем квартале декабря, а в первом квартале 2025 года ожидается от 700 000 до 800 000 единиц. Однако, как подчеркивает Рэймонд Джеймс, фактические поставки составили лишь около 100 000 единиц, что оказалось на нижней границе прогнозов. Несмотря на это, аналитики продолжают верить в рост компании, ожидая, что спрос на графические процессоры останется высоким.

Кертис также предсказывает, что NVIDIA сможет поставить около 6 миллионов графических процессоров в 2025 году. Это число ниже большинства оценок на рынке, что ставит под сомнение прогнозы о доходах в диапазоне 205–215 миллиардов долларов. Тем не менее, аналитик сохраняет оптимистичный взгляд на будущее компании, сохраняя рейтинг «Покупать» с целевой ценой в 185 долларов за акцию.

Интересно, что акции NVIDIA уже выросли на 200% с начала года, и даже небольшие колебания вызывают бурную реакцию на рынке. Кертис подчеркивает, что рост Blackwell начнет набирать темпы, и в этом квартале компания может заработать «несколько миллиардов». Это создает надежду на дальнейший рост, но важно помнить – инвестиции в NVIDIA могут принести значительные дивиденды, но также таят в себе риски, которые нельзя игнорировать.

#nvidia #аналитика #инвестиции #уолл-стрит
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