На авиасалоне в Китае представили наземную боевую машину Swarm 2, способную запускать до 48 дронов. Эта инновационная система изменит подход к ведению боевых действий с использованием беспилотников.

На авиасалоне в Чжухае в Китае зрители стали свидетелями дебюта наземной боевой машины Swarm 2, которая впечатляет своими возможностями. Эта мощная платформа способна загружать и запускать целых 48 дронов с неподвижным крылом. Каждый из этих беспилотников может выполнять разнообразные задачи, от фотоэлектрической разведки до ударных операций.

Платформа Swarm 2, разработанная компанией China Electronics Technology, представляет собой ключевой элемент системы роевого боя «Атлас». Эта система включает не только боевые машины, но и транспортные средства для управления и обеспечения. Интересно, что дроны могут объединяться в группы. Это позволяет им выполнять сложные задачи одновременно. Например, одна группа может вести разведку, в то время как другая наносит удары по целям.

Посмотреть презентационное видео можно на сайте weibo.com.

Инновации в этой области могут изменить правила игры в военной стратегии, предоставляя армии новые возможности для эффективного реагирования на угрозы.