HP представила патент на ноутбук с инновационным складным экраном, который меняет подход к портативности. Эта технология открывает новые возможности для пользователей, желающих сочетать функциональность и удобство.

HP сделала шаг в будущее, запатентовав уникальный ноутбук с гибким экраном, который складывается по бокам. Эта конструкция отличается от привычных решений на рынке и обещает изменить представление о портативных устройствах. В отличие от традиционных моделей, где экран просто складывается пополам, новое конструктивное решение позволяет складывать обе стороны внутрь, создавая компактное устройство, которое легко носить с собой.

Складные экраны уже завоевали популярность в мобильных телефонах, таких как Galaxy Z Flip и Z Fold. Теперь HP решила применить эту технологию в ноутбуках, открывая новые горизонты для пользователей. Патент, поданный в апреле 2021 года и опубликованный недавно, описывает, как гибкая технология дисплеев позволяет создавать более легкие и тонкие устройства. В сложенном состоянии экран полностью скрыт.

HP уже имела опыт с гибкими дисплеями, выпустив модель Spectre Foldable, однако она не получила ожидаемого успеха. Тем не менее, компания продолжает экспериментировать с этой технологией, и новый патент может свидетельствовать о более зрелом подходе. В этом устройстве производитель стремится объединить мощный экран для работы и развлечений с легкостью и мобильностью.

Патент также подчеркивает, что большие экраны идеально подходят для мультимедийных задач, но они увеличивают вес и энергопотребление устройства. HP намерена решить эту проблему, предоставляя пользователям возможность использовать ноутбук как для работы, так и для отдыха, без компромиссов в удобстве.