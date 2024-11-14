Oppo представила магнитные внешние аккумуляторы. С новой технологией пользователи получают возможность заряжать свои устройства быстрее и удобнее, чем когда-либо прежде.

Когда Oppo представила серию Find X8, одним из самых больших нововведений стала поддержка технологии магнитной беспроводной зарядки. Это решение вдохновлено аналогичной технологией от Apple, но Oppo подняла планку, предложив более высокую скорость зарядки и удобство использования.

Новый аккумулятор Oppo AirVOOC 50W Magnetic Power Bank способен выдавать впечатляющие 50 Вт мощности. В отличие от MagSafe от Apple, который поддерживает всего 15 Вт, этот магнитный зарядник обеспечивает быструю подзарядку без лишних хлопот. Пользователи могут забыть о громоздких внешних аккумуляторах, ведь новый продукт имеет емкость 5000 мАч и при этом остается невероятно тонким – всего 8,8 мм в толщину.

Кроме того, аккумулятор изготовлен из алюминиевого сплава, что придает ему стильный вид и легкость – всего 120 граммов. Он оснащен светодиодными индикаторами, показывающими уровень заряда, и функцией мониторинга температуры.



