По прогнозам, мировой рынок мобильных игр достигнет 98,7 миллиардов долларов США в 2024 году, а лидером станет Китай с доходом 34,6 миллиарда долларов. Рост продолжится, и к 2027 году рынок вырастет до 118,9 миллиардов долларов.

Согласно осеннему отчету игровой индустрии, мировой рынок мобильных игр переживает бурный рост. Ожидается, что в 2024 году его объем достигнет 98,7 миллиардов долларов, а Китай займет лидирующую позицию с впечатляющим доходом в 34,6 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что азиатский рынок продолжает задавать тон в индустрии.

С 2024 по 2027 год аналитики прогнозируют среднегодовой рост на уровне 6,4%, что приведет к увеличению объема рынка до 118,9 миллиардов долларов. Азия, как крупнейший рынок, покажет рост выручки с 65 до 77 миллиардов долларов. Северная Америка также не отстает, увеличив свои доходы с 21 до 25 миллиардов долларов.

Интересно, что в 2023 году глобальные потребительские расходы на покупки в приложениях достигнут 171 миллиарда долларов. Китай снова ведет с 52,1 миллиарда долларов, за ним следуют США с 44 миллиардами. Женщины составляют 64% пользователей, совершающих такие покупки, а 87% игроков регулярно запускают мобильные игры.

Google Play остается самым популярным магазином приложений с 25,6 миллиарда загрузок в первом квартале 2024 года, в то время как App Store Apple скачали 8,4 миллиона раз. Несмотря на это, App Store продолжает генерировать больший доход. Инвестиционная активность в первой половине 2024 года также возросла, превысив 2 миллиарда долларов в каждом квартале.