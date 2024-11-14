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Открытие трех галактических «красных монстров» ставит под сомнение модели формирования галактик
Международная команда астрономов обнаружила три сверхмассивные галактики, которые существовали всего через миллиард лет после Большого взрыва. Эти находки ставят под сомнение действующие модели формирования галактик и открывают новые горизонты в астрономии.

Недавнее открытие, сделанное группой ученых из Женевского университета, произвело настоящий фурор в астрономическом сообществе. Они нашли три сверхмассивные галактики, которые существовали всего через миллиард лет после начала Вселенной. Эти галактики, известные как «красные монстры», имеют массу, сопоставимую с Млечным Путем, и демонстрируют необычайную эффективность в формировании звезд.

Исследование стало возможным благодаря современным технологиям космического телескопа Джеймса Уэбба и его программе FRESCO. Этот телескоп, обладая уникальными возможностями, использует спектрограф NIRCam/grism для точного измерения расстояний и звездных масс. Полученные результаты показывают, что звездообразование в ранней Вселенной происходило гораздо активнее, чем считалось ранее, что ставит под сомнение существующие теории о формировании галактик.

Согласно традиционным моделям, галактики формируются постепенно в гало темной материи, где газ скапливается и превращается в звезды. Обычно считается, что только небольшая часть этого газа становится звездами. Однако новые данные указывают на то, что массивные галактики в ранней Вселенной могли формировать звезды с гораздо большей эффективностью, чем их более поздние аналоги.

Доктор Мэньюань Сяо, ведущий автор исследования, подчеркивает, что результаты меняют представление о процессе формирования галактик. Эти «красные монстры» были практически невидимы для астрономов до появления JWST, так как пыль скрывала их от наблюдений.

Команда ученых разработала новую методику для систематического анализа галактик, что позволило получать точные оценки расстояний и надежные измерения звездной массы. Паскаль Ош, главный исследователь программы, отмечает, что спектроскопия NIRCam/grism открывает новые горизонты для понимания эволюции галактик.

Обнаружение этих галактик поднимает важные вопросы о том, как они смогли достичь своей массы и эффективности в звездообразовании. Астрономы предполагают, что необходимо учитывать уникальные процессы, которые способствовали быстрому формированию звезд в этих объектах.

Доктор Сяо также указывает на необходимость дальнейших наблюдений с помощью JWST и Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Эти наблюдения помогут углубить понимание этих необычных объектов и их роли в ранней Вселенной.

Открытие трех «красных монстров» не только расширяет горизонты астрономии, но и ставит перед учеными множество новых вопросов. Как именно формировались эти массивные галактики? Какие факторы влияли на их развитие? Ответы на эти вопросы могут изменить наше представление о космосе и его эволюции.

#космос #астрономия #галактики #jwst #звездообразование
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