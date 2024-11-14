Центр обработки данных xAI Илона Маска получил разрешение на подключение к электросети с мощностью 150 МВт. Это решение вызвало опасения среди местных жителей о влиянии на энергоснабжение и цены на электроэнергию.

В начале ноября американское Управление долины Теннесси одобрило запрос xAI на подключение к электросети с мощностью 150 МВт. Этот шаг стал важным этапом для «гигaфабрики вычислений» Илона Маска, расположенной в Мемфисе. Потребность в энергии выросла почти в двадцать раз по сравнению с первоначальными 8 МВт, что вызвало волну беспокойства среди местных жителей. Как же такой колоссальный спрос повлияет на надежность электроснабжения в регионе?

xAI, стремясь создать суперкомпьютер, который сможет одновременно обрабатывать данные с 100 000 графических процессоров, завершила установку за рекордные 19 дней. Для сравнения, аналогичные проекты обычно требуют четырех лет. Однако изначально мощности не хватало, и Маск вынужден был использовать переносные генераторы. Летом Memphis Light, Gas & Water (MLGW) обновила подстанцию до 50 МВт, но этого оказалось недостаточно для удовлетворения всех потребностей.

Эксперты предполагают, что для полноценной работы всех графических процессоров нужно около 155 МВт, поэтому запрос xAI на 150 МВт выглядит достаточно разумным. Тем не менее, местные жители обеспокоены тем, как это повлияет на их счета за электроэнергию. Аманда Гарсия, старший юрист Южного центра экологического права, выразила опасения по поводу того, что такое решение могло быть принято без должного анализа последствий для местных сообществ. Она отметила, что в прошлом году были проблемы с надежностью электроснабжения, и теперь снова возникает вопрос о приоритетах.

С другой стороны, MLGW заверила городской совет, что новые мощности не создадут перегрузки для сети. Генеральный директор компании, Даг Макгоуэн, отметил, что дополнительные 150 МВт остаются в пределах прогнозируемой пиковой нагрузки. Если потребуется, они смогут закупить больше электроэнергии у TVA.

Специалисты предсказывают, что центры обработки данных в будущем будут требовать гигаватты энергии для обучения моделей ИИ. Местной электросети может потребоваться серьезное обновление для удовлетворения таких потребностей. В ответ на эти вызовы крупные компании, такие как Amazon и Google, уже начинают инвестировать в ядерную энергетику, чтобы обеспечить свою энергетическую независимость в долгосрочной перспективе.