Летающий автомобиль Xpeng Land Aircraft Carrier совершил свой первый публичный полет, получив более 2000 заказов. Проект обещает изменить представление о личном транспорте и запустить серийное производство в 2026 году.

На китайском авиасалоне в Чжухае состоялся знаковый момент для авиационной отрасли: дочерняя компания Xpeng, Xpeng AeroHT, представила свой модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier. Это транспортное средство, стоимостью $280 тысяч, привлекло внимание не только зрителей, но и потенциальных клиентов, получив более 2000 предварительных заказов.

Проект Xpeng AeroHT начался в 2013 году с амбициозной идеи создать автомобиль, способный передвигаться по дорогам и взлетать в воздух. Однако, столкнувшись с техническими трудностями, связанными с вибрацией роторов, компания изменила курс. Теперь Land Aircraft Carrier состоит из двух основных элементов: «материнского корабля» и самолета. Этот модульный подход позволяет обеспечить гибкость и удобство эксплуатации.

«Материнский корабль» представляет собой трехосный носитель длиной 5,5 метров с гибридной силовой установкой, обеспечивающей дальность до 1000 километров. Он может заряжать самолет за считанные минуты, что делает его идеальным для быстрого развертывания. Летающий аппарат, в свою очередь, скрывается внутри носителя и может быть выпущен одним нажатием кнопки. Внешне он напоминает дрон, но с кабиной для двух пассажиров, что открывает новые горизонты для личных и коммерческих полетов.

Во время демонстрационного полета летающий аппарат продемонстрировал впечатляющие способности: он смог выполнить линейное ускорение и точную посадку, причем все это происходило без пилота в кабине. Это стало возможным благодаря современным технологиям, которые позволяют переключаться между ручным и автоматическим режимами управления. В автоматическом режиме самолет способен самостоятельно планировать маршрут и возвращаться на базу, что значительно упрощает процесс управления.

С учетом растущего интереса и значительных инвестиций, Xpeng планирует начать серийное производство своего летающего автомобиля в 2026 году. Строительство завода, который сможет выпускать до 10 000 единиц в год, уже началось. Новый завод будет сосредоточен исключительно на производстве модульных летательных аппаратов, что подчеркивает серьезность намерений компании.

Хочется отметить, что это не единственная модульная конструкция, которая была представлена на авиасалоне в Чжухае – GAC Group также показала летающий автомобиль GOVE (подробнее об этом вы можете прочесть здесь).