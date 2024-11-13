Российские вооруженные силы начали использовать захваченные боевые машины пехоты M-2 Bradley в зоне специальной военной операции.

Вооруженные силы России решили использовать захваченные боевые машины пехоты M-2 Bradley в зоне специальной военной операции на востоке Украины. Журнал Forbes сообщает, что за 17 месяцев конфликта российские войска сумели захватить по меньшей мере пять таких бронемашин, которые ранее активно использовала украинская армия.

Недавно в сети появилось видео, на котором демонстрируют модифицированную БМП M-2, находящуюся на вооружении 30-й мотострелковой бригады. Эта бригада участвует в наступлении через разрушенные районы Селидово, стремясь захватить город Покровск — последнюю крепость Украины в Донецкой области.

Захваченные Bradley представляют собой не только трофеи, но и ценные ресурсы. Русские военные смогли взять на вооружение относительно неповрежденные машины, а также разбитые экземпляры, из которых можно извлечь запасные части. Однако, учитывая несовместимость M-2 с российской техникой, заимствование запчастей становится единственным способом поддерживать эти машины в рабочем состоянии.

30-я мотострелковая российская бригада провела модернизацию своей БМП, установив камуфляжную клетку.

Журнал Forbes в своей статье задается вопросом, как долго российские военные смогут вооружать трофейный Bradley. Эти машины оснащены 25-миллиметровой автоматической пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет TOW.

Рядовой Валерий Соловьев, механик-водитель захваченной БМП, поделился впечатлениями о своем опыте. Он отметил, что научиться управлять Bradley оказалось несложно. По его словам, эта машина предоставляет значительные преимущества в перевозке десанта благодаря просторному отделению, где бойцы могут удобно разместиться лицом к лицу, оставляя место для дополнительного боекомплекта и вооружения.